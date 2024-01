Ecco cosa ha detto Leao a Pioli al momento della sostituzione

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Bologna nell'anticipo serale del sabato sera della ventiduesima giornata di campionato di Serie A. Una partita pazza in cui il Diavolo ha fallito due rigori e ha subito il pareggio nel recupero proprio per un tiro dagli undici metri di Orsolini. Stefano Pioli nel post partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 sulla partita.

Così Stefano Pioli ha rivelato le parole che Rafael Leao gli ha detto al momento della sostituzione: "E' lui che mi ha detto che il prossimo rigore lo tira lui. In allenamento non ne segna tanti però magari in partita andrà diversamente... Tirera lui il prossimo? Non lo so adesso. Quando è finito a destra è perchè aveva tagliato verso la porta e si è ritrovato lì"