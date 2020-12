Europa League, i possibili accoppiamenti del Milan nei sedicesimi di finale

L'UEFA, poco fa, ha ufficializzato quali saranno le squadre (retrocesse dalla Champions) teste di serie (e non) nei sedicesimi di finale di Europa League. Se il Milan si qualificasse al primo posto nel girone, potrebbe sfidare una squadra tra le seconde dei gironi oppure Krasnodar, Salisburgo, Olympiakos o Dynamo Kiev (non teste di serie). Mentre in caso di secondo posto, le prime dei gironi oppure una tra Manchester United, Club Brugge, Shakhtar Donetsk ed Ajax (teste di serie). Ovviamente non sono ammessi incontri tra club della stessa federazione. Infine, ricordiamo che il Milan non potrà sfidare il Lille.