Filippo Terracciano, promessa mai sbocciata al Milan. Ignorato da Pioli, 7 volte titolare con Fonseca

Filippo Terracciano, promessa mai sbocciata al Milan. Ignorato da Pioli, 7 volte titolare con FonsecaMilanNews.it
Oggi alle 21:10News
di Gaetano Mocciaro

Fiippo Terracciano è un nuovo giocatore della Cremonese, col Milan che lo ha ceduto a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni.

È durata un anno e mezzo la sua esperienza in rossonero, che lo ha visto in campo in 23 partite ufficiali. L'esordio il 27 gennaio 2024 contro il Bologna, partita terminata 2-2 col giocatore che si rese suo malgrado protagonista del fallo che ha portato al rigore del pari felsineo. Con Stefano Pioli in panchina solamente 3 presenze, una delle quali da titolare.

Meglio con Fonseca, 7 partite tutte da titolare. Con Conceiçao invece 10 presenze ma nessuna dall'inizio. 