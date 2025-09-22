Fofana torna al gol: contro l'Udinese è il primo in trasferta con la maglia rossonera
Per la terza volta di fila in questo campionato, il Milan trionfa al Bluenergy Stadium con un netto 3-0 sull'Udinese, grazie a una prestazione straordinaria di Christian Pulisic, autore di una doppietta e un assist. Youssouf Fofana ha segnato il secondo gol, mentre Adrien Rabiot ha fornito un assist decisivo. I rossoneri si portano al terzo posto in classifica, confermando un inizio di stagione promettente. Proprio su Fofana il breve focus: il francese segna il suo primo gol in trasferta con la maglia rossonera.
Fofana in gol, la prima gioia in trasferta
Youssouf Fofana ha segnato il suo secondo gol in Serie A, il primo era arrivato contro il Venezia in casa il 14 settembre 2024.
IL TABELLINO
UDINESE-MILAN 0-3
UDINESE (4-4-2): Sava; Zemura, Solet, Kristensen, Ehizibue (13'st Zanoli); Atta (36'st Miller), Zarraga, Karlström, Ekkelenkamp (14'st Modesto); Bravo (1'st Buksa), Davis (14'st Zaniolo). A disp.: Bertola, Goglichidze, Gueye, Kabasele, Kamara, Nunziante, Palma, Piotrowski, Venuti. All.: Runjaic.
MILAN (3-5-2): Terracciano; Pavlović (23'st De Winter), Gabbia, Tomori; Estupiñán, Rabiot, Modrić (36'st Athekame), Fofana (23'st Ricci), Saelemaekers; Pulišić (18'st Loftus-Cheek), Giménez (18'st Nkunku). A disp.: Balentien, Bartesaghi, Odogu, Pittarella, Torriani. All.: Landucci.
Arbitro: Doveri di Roma.
Gol: 39' Pulisic (M), 1'st Fofana (M), 8'st Pulisic (M).
Ammoniti: 30' Atta (U), 50' Zemura (U).
