Fonseca: "Giusto che continui a giocare Jimenez, Theo deve aspettare per ritornare"

Mister Paulo Fonseca ha parlato a DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Theo è la freccia pronta a subentrare?

“Theo è con noi. Penso che Jimenez ha fatto una bellissima partita. Deve continuare a giocare, così è giusto per me. Theo, che ha lavorato bene, deve aspettare per ritornare. È una questione fisica”.