Fonseca: "Ho sentito sempre grande sostegno da parte della società"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta dai rossoneri in casa dell'Hellas Verona con il risultato di 1-0, grazie al gol di Reijnders.

Oggi il comunicato della società su Cardinale. Sente questa stabilità anche lei?

"Hoi avuto sin dal primo giorno il sostegno della società. Per me non cambia come mi fanno sentire. Ho sentito sempre grande sostegno da parte della società".

Questo il tabellino ufficiali di Hellas Verona-Milan 0-1, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2024/2025:

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 11' st Reijnders (M)

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz (1' st Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (35' st Tengstedt), Duda, Kastanos (15' st Serdar), Lazovic (28' st Mosquera); Suslov; Sarr (1' st Livramento). A disp.: Perilli, Magro, Faraoni, Bradaric, Dani Silva, Magnani, Alidou, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal (43' st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze (25' st Calabria), Reijnders, Leao (32' pt Theo Hernandez); Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Pavlovic, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Recupero: 4' 1T; 5' 2T

Ammoniti: 25' pt Emerson Royal (M), 35' pt Dawidowicz (HV)

Note: 45' +1 st espulso Sogliano, ds Verona