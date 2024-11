Fonseca torna sulla Juve: "La dimensione delle cose nel Milan è diversa: un pareggio sembra una sconfitta"

vedi letture

Il Milan è arrivato a Bratislava. Domani pomeriggio alle 18.45 i rossoneri sfideranno i padroni di casa dello Slovan, ultimi in classifica in Champions League con zero punti, in occasione della quinta giornata della massima competizione europea. Direttamente dal teatro della gara di domani, il Tehelné Pole, ha parlato in conferenza stampa, l'allenatore rossonero Paulo Fonseca. Le sue parole.

Come ha visto la squadra dopo la Juventus?

"Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto meno bene. Abbiamo fatto diverse cose meno bene. La dimensione delle cose nel Milan mi sembra diversa. Guardo tutti i weekend partite come quella di sabato, sembra che un pareggio sembra una sconfitta per il Milan, mentre una vittoria per altre squadre. L'importante è che la squadra stia bene".