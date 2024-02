Furia Percassi: "Rigore Inter scandaloso. Gol annullato a noi incomprensibile"

vedi letture

L'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko per 4-0 rimediato a San Siro contro l’Inter, non nascondendo la propria delusione.

Un'Atalanta buonissima fino al gol di De Ketelaere.

"Difficile commentare una partita così. Grandi complimenti all'Inter, che merita il primo posto e stasera ha dimostrato di avere grande qualità. E' un dispiacere per il risultato, ci sono stati episodi determinanti in cui non si è capito. Secondo noi son stati fatti errori gravissimi dall'arbitro e dal Var. Il gol annullato è incomprensibile, nonostante tutte le immagini a disposizione. Secondo noi il gol è valido: non c'è alcun tocco di Miranchuk e, a limite ci poteva essere un rigore per l'Atalanta. Un episodio altrettanto scandaloso è il rigore: nessuno allo stadio ha capito, ci son voluti 7/8 minuti per trovare qualcosa e con un guardalinee aveva anche alzato la bandierina. Dispiaciuti, per una partita potenzialmente bellissima e contro la migliore della classe ma condizionata da evidenti errori arbitrali che spostano la gara e sono difficilmente recuperabili".

Rabbia da trasferire nello scontro Champions col Bologna?

"Mancano tante partite, cerchiamo di ottenere il meglio. Ci sono tante squadre in pochi punti".