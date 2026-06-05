Futuro Rangnick, il DS dell'Austria glissa: "Non è un tema, non serve a nulla continuare a parlarne"

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Il DS dell'Austria Peter Schöttel risponde alle domande dei giornalisti sul futuro di Rangnick. Il CT dell'Austria è nel mirino del Milan

Nella giornata di ieri l'Austria di Ralf Rangnick è partita alla volta degli Stati Uniti d'America, dove sarà in ritiro per preparare le tre partite del girone contro Giordania, Argentina e Algeria. Il direttore sportivo della Österreichischer Fußball-Bund, la federazione calcistica austriaca, Peter Schöttel risponde alle domande dei media presenti nel ritiro sulle voci che circolano su Rangnick al Milan. Queste le sue dichiarazioni riportate da sportkrone.at:

LE PAROLE DEL DS DELL'AUSTRIA SUL FUTURO DI RANGNICK

Ralf Rangnick al Milan? "Non è assolutamente un tema. Nelle sue ultime dichiarazioni, il presidente Sepp Pröll ha ribadito più volte quale sia la situazione. Per il momento sono felice che la nostra nazionale femminile abbia vinto 1-0 contro la Slovenia e che abbiamo ancora una possibilità di qualificarci ai Mondiali in Brasile".

Ti aspetti una decisione sulla questione Rangnick nel corso della settimana? Ti aspetti un chiarimento definitivo? "Al momento non serve a nulla continuare a parlarne qui. La situazione è chiara. Siamo contenti di svolgere il primo allenamento. Tutti sono di buon umore e continuerà a essere così".