Gabbia dopo la paura: "Grazie per la vicinanza. Sto bene!"

vedi letture

Matteo Gabbia, difensore cresciuto nel Milan e ancora di proprietà del club rossonero, oggi in prestito secco al Villarreal, ieri sera è stato vittima di un bruttissimo incidente di gioco nella gara di Europa League tra il club spagnolo e il Rennes. Uno scontro fortuito con il suo capitano Raul Albiol lo ha messo ko: una ginocchiata sul volto. Attimi di paura in campo con compagni e avversari che si sono subito resi conto della situazione grave.

L'intervento dei medici è stato tempestivo e Gabbia è stato soccorso in campo prima di uscire in barella tra gli applausi di tutto lo stadio francese. Gabbia ha poi rassicurato tutti con una storia Instagram (LEGGI QUI). Poi è arrivato anche il post in serata: "Orgoglioso di questa squadra. Primi nel girone con una grande vittoria!!! Grazie per i messaggi e la vicinanza. Sto bene!!". Gabbia è tornato in serata a Villarreal con la squadra.