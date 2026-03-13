Galli è convinto: “Per Milan Futuro servirebbe un coordinamento tecnico con la Primavera”
Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, Filippo Galli ha parlato del progetto Milan Futuro. Queste le sue parole:
"Il progetto Milan Futuro è un progetto è come tutte quelle delle seconde squadre, un progetto interessante, un progetto che porta a conclusione quello che è il percorso nel settore giovanile. Il problema è che il campionato non è così provante come poteva essere quello di Serie C, però vediamo che anche in D i ragazzi continuano ad essere in difficoltà. È un progetto che deve esserci, magari con una questione di fare anche un coordinamento tecnico tra la seconda squadra e la primavera perchè a volte ci sono dei giocatori che vanno su che non giocano, poi dalla primavera vanno su un Milan Futuro e non giocano, voglio dire si perdono dei momenti per far fare un percorso vero e proprio. Detto questo chiaramente la priorità resta la prima squadra"
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