Gallo: "Al Milan un vuoto di potere. Situazione surreale: Ibra si atteggia a showman e la società annaspa"

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Il giornalista Massimiliano Gallo giudica negativamente la grave crisi di identità del Milan causata dalla proprietà rossonera

Il Milan sta vivendo un momento di enorme crisi societaria. Non si parla di soldi o finanze, ma di identità perduta. La proprietà di RedBird di Gerry Cardinale è accusata dai tifosi rossoneri, comprensibilmente, di aver svuotata il Milan della sua anima. Oggi il club, a meno di un mese dall'inizio del calciomercato e della stagione 2026/2027, naviga ancora completamente a vista. Il giornalista e collega Massimiliano Gallo ha commentato oggi sul Corriere dello Sport la situazione legata al Milan.

GALLO: "AL MILAN UN VUOTO DI POTERE"

Il commento duro del collega Massimiliano Gallo sulla situazione che sta vivendo il Milan a livello societario: "Al Milan c’è un vuoto di potere. Una situazione surreale con l’azzeramento delle cariche dirigenziali, l’affidamento del futuro ai cacciatori di teste che stanno cercando allenatore e direttore sportivo. Un modello tipicamente americano, con un consulente ingombrante che si atteggia a showman e una società che sembra annaspare. Una delle accuse principali è quella di aver devastato il milanismo"