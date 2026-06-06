Gallo: "Al Milan un vuoto di potere. Situazione surreale: Ibra si atteggia a showman e la società annaspa"
Il Milan sta vivendo un momento di enorme crisi societaria. Non si parla di soldi o finanze, ma di identità perduta. La proprietà di RedBird di Gerry Cardinale è accusata dai tifosi rossoneri, comprensibilmente, di aver svuotata il Milan della sua anima. Oggi il club, a meno di un mese dall'inizio del calciomercato e della stagione 2026/2027, naviga ancora completamente a vista. Il giornalista e collega Massimiliano Gallo ha commentato oggi sul Corriere dello Sport la situazione legata al Milan.
GALLO: "AL MILAN UN VUOTO DI POTERE"
Il commento duro del collega Massimiliano Gallo sulla situazione che sta vivendo il Milan a livello societario: "Al Milan c’è un vuoto di potere. Una situazione surreale con l’azzeramento delle cariche dirigenziali, l’affidamento del futuro ai cacciatori di teste che stanno cercando allenatore e direttore sportivo. Un modello tipicamente americano, con un consulente ingombrante che si atteggia a showman e una società che sembra annaspare. Una delle accuse principali è quella di aver devastato il milanismo"
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