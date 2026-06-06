Gallo: "Oggi il Milan non esiste. È una nave alla deriva"

vedi letture

Il collega Massimiliano Gallo ha commentato la situazione caotica e senza identità del Milan attuale, bersaglio della contestazione dei tifosi

Hanno fatto il giro del web, in questi giorni e in queste ore, gli striscioni, i messaggi e i manifesti che i tifosi del Milan hanno preparato per contestare Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e tutta la proprietà rossonera. I sostenitori del Diavolo sono in aperta protesta contro il manager americano di RedBird, reo di aver svuotato il Milan della sua identità nelle 4 stagioni che è stato in carica. Massimiliano Gallo, giornalista, ha parlato sul Corriere dello Sport dell'umore nero in casa Diavolo e in generale della situazione.

Le parole di Massimiliano Gallo: "Al Milan oggi prevale più lo sgomento che il dolore. C’è più timore del domani che consapevolezza di eventuali metodi della protesta da adottare. L’universo rossonero non sa ancora bene che cosa stia accadendo. Non se ne capacita. Sta vivendo una situazione surreale e in fondo al cuore spera che sia solo un brutto sogno. Oggi il Milan non esiste. È una nave alla deriva mentre gli armatori stanno facendo il casting alla ricerca del comandante e degli ufficiali. Anche in questo caso la situazione è singolare. Di boicottaggi non si parla. Non ancora. Per ora emerge solo la rabbia".