Gasperini su Dovbyk: "Sono convinto che farà bene. Ci ho parlato"

vedi letture

Artem Dovbyk è stato davvero molto vicino a vestire la maglia del Milan. L'attaccante ucraino, sul piede di partenza dalla capitale ma rimasto per il momento giallorosso, era stato cercato con insistenza dai rossoneri che ha provato a portarlo alla corte di Massimiliano Allegri anche proponendo uno scambio con Gimenez. Nulla si è concretizzato e Dovbyk rimane a disposizione di Gianpiero Gasperini ma come alternativa e con l'obiettivo di guadagnarsi la sua fiducia.

Le parole di Gasperini in conferenza stampa su Dovbyk alla vigilia della partita contro il Torino: "Mi aspetto tanto da tutti. Diventa importante la squadra e la stagione da fare, non i singoli: tutti devono dare il massimo. Ci ho parlato, lui ritiene che le sue caratteristiche migliori siano dentro l'area, la forza e la profondità: partiamo da qui. Sono convinto che farà bene, ha sempre dato il massimo impegno. Dobbiamo ottenere il massimo dei risultati, contano le prestazioni".