Gila ancora a parte, Nkunku vicino al rientro: tutte le notizie dall'allenamento di oggi a Perth
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Gila e Nkunku lavorano a parte nel secondo allenamento del Milan a Perth.
Il collega di Sky Sport Peppe Di Stefano ha riportato direttamente dal secondo allenamento dei rossoneri a Perth che il difensore spagnolo Mario Gila, uscito dopo 20 minuti scarsi nell'amichevole contro il Celtic, ha svolto un allenamento a parte, così come farà ancora per 5 giorni per poi tornerà a a lavorare in gruppo.
Anche Nkunku ha svolto un lavoro differenziato sul campo a causa di un risentimento muscolare ma il suo rientro in gruppo è sempre più vicino. Ricordiamo anche che oggi hanno raggiunto i lopro compagni sia Gonçalo Ramos che Rafa Leao.
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