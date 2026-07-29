Ordine: "Chi conosce Maldini sa che anche al Milan ha dimostrato grandi capacità tranne quella di essere disponibile al compromesso"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a TMW sulla scelta del presidente Malagò di affidare a Ranieri e Mancini la Nazionale italiana.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a TMW sulla scelta del presidente Malagò di affidare a Ranieri e Mancini la Nazionale italiana: "Ci sono stati una serie di errori, quelli principali commessi da Malagò. Ha ingoiato il primo rospo quando Maldini ha voluto portare Leonardo, e quando aveva detto che le scelte venivano condivise. Chi conosce Maldini uomo sa benissimo che nella sua breve carriera da dirigente al Milan ha dimostrato tutte le capacità possibili e inimmaginabili tranne quella di essere disponibile al compromesso. Si riparte dall'esperienza di Mancini, dal carisma e dalla personalità matura di Ranieri, dalla responsabilità completa di Giovanni Malagò. Se ci fosse stato Pirlo ct la responsabilità era di Maldini e Leonardo".

Le parole di Malagò

Giovanni Malagò, dopo il Consiglio Federale in conferenza stampa, ha confermato la scelta di Mancini CT e Ranieri DT: "Ho ritenuto giusto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale fosse RobertoMancini, per tutta una serie di considerazioni. Mi assumo la responsabilità, la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base della nuova gestione del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico. Mi serviva una persona con cui condividere la decisione del commissario tecnico, se fosse stata individuata un'altra figura sarebbe saltato ogni mio ragionamento. Una condivisione che sul nome di Roberto Mancini era venuta meno con Maldini e Leonardo. Questa persona con cui ho condiviso la scelta è Claudio Ranieri, che ha accettato pochi minuti fa e arriverà dalla Calabria. Domani alle ore 18 è prevista una conferenza stampa sia con Claudio Ranieri che con Roberto Mancini".