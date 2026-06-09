Gimenez: "I tifosi del Milan continuano a spingermi e fidarsi di me. Come una famiglia"

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Santiago Gimenez, alla vigilia del suo Mondiale, ha parlato del suo rapporto con San Siro e con i sostenitori del Milan

Santiago Gimenez, centravanti del Milan, cercherà il riscatto nella madre patria durante il Mondiale. Dopodomani il Messico inaugura il Mondiale di casa, che si giocherà anche negli Stati Uniti e in Canada, affrontando il Sudafrica. Il centravanti rossonero ha rilasciato un'intervista a Billboard Italia in cui parla della rassegna iridata ma riconosce anche le difficoltà avute con la maglia rossonera nell'ultimo periodo, per non dire nell'ultima stagione in cui non è mai andato a segno in campionato.

GIMENEZ, I TIFOSI SI FIDANO DI ME

Le parole di Gimenez sul rapporto con San Siro e i tifosi del Milan: "Credo che sia uno degli stadi più importanti della storia del calcio. Ciò che lo rende davvero speciale però è il pubblico. I tifosi del Milan sostengono la squadra dal primo al novantesimo minuto e anche prima e dopo la partita. Poi io tifo il Milan da quando ero bambino e trovarmi a giocare in quello stadio che potevo vedere solo in televisione, significa molto per me. I tifosi mi hanno accolto con tanto affetto e, nonostante non abbia reso ancora come avrei voluto, continuano a spingermi e fidarsi di me. Come una famiglia"