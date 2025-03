Gimenez: "Non sono ancora al mio livello, ma sto migliorando. Al Milan grande pressione, ed è bellissimo"

In merito ai suoi primi mesi al Milan, Santiago Gimenez, arrivato in rossonero a gennaio, ha raccontato al Corriere della Sera: "Sono stati molto intensi. Soprattutto fuori dal campo. Mi sono adattato a una nuova città, un nuovo ambiente. Adesso voglio fare ciò per cui sono arrivato. I gol arriveranno. Ne sono sicuro. L’importante però è vincere, come è successo nelle ultime due partite. Se segna Rafa (Leao, ndr) o Christian (Pulisic, ndr) o un altro compagno, è uguale.

Il lavoro con Conceiçao e la classifica in campionato

"Stiamo lavorando duro insieme al mister. Non siamo contenti della classifica. Ma non è ancora finita. Noi ci crediamo. I cambiamenti sono sempre un po’ complicati. Non sono ancora al mio livello. Ma sto crescendo, sto imparando a conoscere gli avversari, le squadre. Qui c’è grande pressione. Ed è bellissimo. So di potercela fare. Anche grazie alla mano di Diòs".