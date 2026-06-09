Gimenez scherza con ambizione: "Il Messico vincerà il Mondiale e sarò capocannoniere"

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Santiago Gimenez racconta le emozioni di giocare il suo primo Mondiale in casa, con tutte le ambizioni di vincere e segnare

Santiago Gimenez si appresta a giocare il suo primo Mondiale. Lo farà con uno dei privilegi maggiori per un calciatore, giocarlo in casa. Sarà proprio il Messico a inaugurare la competizione iridata il prossimo giovedì 11 giugno alle ore 21, nel leggendario Estadio Azteca, contro il Sudafrica: un remake, a paesi ospitanti invertiti, della gara che inaugurò il Mondiale africano nel 2010. Il centravanti del Milan è stato intervistato da Billboard Italia insieme al rapper milanista Ernia e ha parlato dell'esperienza Mondiale, scherzando sì, ma con ambizione, sull'esito finale.

GIMENEZ CI CREDE: SARÒ CAPOCANNONIERE DEL MONDIALE

Il centravanti del Milan Santiago Gimenez ha raccontato le emozioni di giocare un Mondiale e le sue ambizioni: "È un sogno incredibile. Vorrei che la Coppa del mondo iniziasse domani perché sono molto emozionato. Quando indossi la maglia della Nazionale rappresenti un intero Paese quindi hai una grande responsabilità, ma allo stesso tempo è una cosa bellissima. So che il Messico, con la sua gente, in casa, è molto forte. Sono convinto che sarà un grande Mondiale. Vincerà il Messico e sarò il capocannoniere (ride, ndr)"