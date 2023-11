Giroud ancora in gol con la Francia: record di reti aggiornato

Il bomber rossonero nel corso di Francia-Gibilterra ha messo a segno una doppietta, entrando in campo al 65' per Thuram sul risultato di 9-0. Per l'attaccante rossonero doppietta e un gol annullato, con l'ultimi sigillo siglato con una meravigliosa rovesciata. Salgono quindi a quota 56 i gol con la maglia della Nazionale Francese da parte di Giroud, legittimando per ora il primato di miglior cannoniere della storia bleus.