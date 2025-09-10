Gotti: "All’ambiente rossonero dico solo di dare fiducia a Loftus-Cheek e di coccolarlo, lui ricambierà con prestazioni super”

Luca Gotti, allenatore, si è così espresso su gazzetta.it raccontando Loftus-Cheek, suo calciatore quando era vice di Sarri al Chelsea:

Che Loftus-Cheek dobbiamo aspettarci?

“Penso che possa essere il suo anno. Il Milan è in crescita e Ruben con la squadra. Si è anche ripreso la nazionale dopo un bel precampionato. È partito bene, se stavolta la continuità lo assiste… vedrete il vero Loftus-Cheek. All’ambiente rossonero dico solo di dargli fiducia e coccolarlo, lui ricambierà con prestazioni super”.

Tatticamente, invece, come e dove lo vede?

“Credo sia un giocatore che vada lasciato libero di esprimersi. Ha grandi strappi ed è esplosivo, ma bisogna cercare di non ingabbiarlo eccessivamente. Al Chelsea, per esempio, Sarri curava tanto la fase difensiva ma le mezzali, nel suo 4-3-3, avevano abbastanza libertà di buttarsi negli spazi e puntare la porta. E direi che i risultati si sono visti eccome…”

Da lì in poi, però, non abbiamo più rivisto quel Loftus. Se non a sprazzi. Come se lo spiega?

“Si riconduce un po’ tutto al discorso di prima, secondo me. Stiamo parlando di un ragazzo sensibile, quasi inconsapevole di quanta qualità abbia. Ci vuole pazienza, fiducia, a volte tatto. E poi non si possono non considerare gli infortuni. Gli è sempre mancata quella continuità che gli avrebbe consentito di fare il salto”.