Grave infortunio per Bonomi, la Primavera e Milan Futuro gli dedicano una maglia: "Forza Bono!"
MilanNews.it
Un gesto ricco di significato e affetto quello mostrato sia dal Milan Primavera che da Milan Futuro (ora impegnato in campionato contro il Pavia). Un segno per dare forza e augurare buona guarigione al giovane talento rossonero Alessandro Bonomi, che nei giorni scorsi ha purtroppo riscontrato un grave infortunio, riportando la rottura del crociato: si opererà nella giornata di martedì.
Il Milan Primavera e Milan Futuro omaggiano così Bonomi con una maglia a lui dedicata: "Forza Bono".
