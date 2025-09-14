Grave infortunio per Bonomi, la Primavera e Milan Futuro gli dedicano una maglia: "Forza Bono!"

di Niccolò Crespi

Un gesto ricco di significato e affetto quello mostrato sia dal Milan Primavera che da Milan Futuro (ora impegnato in campionato contro il Pavia). Un segno per dare forza e augurare buona guarigione al giovane talento rossonero Alessandro Bonomi, che nei giorni scorsi ha purtroppo riscontrato un grave infortunio, riportando la rottura del crociato: si opererà nella giornata di martedì.

Il Milan Primavera e Milan Futuro omaggiano così Bonomi con una maglia a lui dedicata: "Forza Bono".