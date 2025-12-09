Guidi ricorda: "Pulisic ha giocato titolare solo in una nelle ultime otto giornate. Ed è il capocannoniere"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sottolineando una statistica di Christian Pulisic: "Christian ha giocato titolare solo in un’occasione nelle ultime otto giornate di campionato. Eppure, con i due gol di ieri ha raggiunto a quota sette Lautaro in cima alla classifica dei cannonieri della Serie A. In testa in coabitazione con un rivale, come nell’altra classifica, quella che conta di più. Il Milan è lassù, ma il dubbio su cosa avrebbe potuto fare ancora di meglio schierando sempre il suo bomber è forte. E il punto di domanda diventa gigante se si allarga il discorso a Leao. Non c’è verso di vederli insieme, quei due. Quando uno sta bene e segna, l’altro si fa male e viceversa. Pulisic-Leao, che dall’estate Max Allegri ha designato come coppia fissa nel suo Milan, si sono visti insieme dal 1’ in appena una giornata su 14, nel derby contro l’Inter. Praticamente mai".

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.