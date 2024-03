Hellas Verona-Milan 1-3. Leao dopo la partita: "Il lavoro non è finito"

Subito dopo la vittoria del Milan per 3-1 sul campo dell'Hellas Verona, Rafael Leao ha pubblicato alcune foto della partita e questo messaggio: "Il lavoro non è finito". Con questo successo il Diavolo ha blindato il secondo posto, allungando anche sulla Juventus che ha pareggiato con il Genoa e ora è distante tre punti.

A DAZN, Stefano Pioli ha dichiarato su Leao e sul gol sbagliato: "Imparerà anche questo. Sta imparando tanto, sta crescendo tutti i giorni in tutto e per tutto. Qua voleva fare gol, ma se la passava ad Okafor lui aveva la porta spalancata. Capisco che un attaccante davanti al portiere voglia il gol, da lui ci si aspetta ancora più precisione in queste situazioni. Qui era abbastanza facile passarla ad Okafor ma anche oggi è stato un giocatore nettamente pericoloso. Ha attaccato, ha difeso, è stato importante per la squadra ed è quello che conta di più”.