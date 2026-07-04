Hjulmand sempre più vicino all’Atletico Madrid: si può chiudere a breve

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Hujlmand, accostato nelle scorse settimane al Milan, è molto vicino al trasferimento all’Atletico Madrid.

Morten Hjulmand, accostato al Milan nelle scorse settimane, pare essere molto vicino al trasferimento in Spagna all'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, la differenza tra richiesta e offerta è di 5 milioni più alcuni bonus ma l'intenzione è quella di chiudere la trattativa con la fumata bianca. Il giocatore ha già un accordo con il club e sta aspettando che Sporting e Atleti si accordino sulla cifra del cartellino.