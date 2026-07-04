Mondiali, Canada-Marocco 0-3. Nordafricani ai quarti, l'ex Milan Brahim Diaz in grande spolvero

Mondiali, Canada-Marocco 0-3. Nordafricani ai quarti, l'ex Milan Brahim Diaz in grande spolveroMilanNews.it
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Oggi alle 21:11News
di Manuel Del Vecchio
Il Marocco va avanti nel Mondiale, Canada battuto 3-0. Brahim Diaz protagonista con un doppio assist

Il Marocco si conferma una certezza del calcio internazionale. Canada battuto 3-0 e raggiunti i quarti di finale del Mondiale 2026 negli USA. Doppietta di Ounahi e gol di Rahimi, ma soprattutto due assist dell'ex Milan Brahim Diaz. Oggi al Real Madrid, Diaz sta disputando una Coppa del Mondo di buon livello: lo score per ora dice 3 assist in 5 partite giocate.