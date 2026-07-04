Mondiali, Canada-Marocco 0-3. Nordafricani ai quarti, l'ex Milan Brahim Diaz in grande spolvero
MilanNews.it
Il Marocco va avanti nel Mondiale, Canada battuto 3-0. Brahim Diaz protagonista con un doppio assist
Il Marocco si conferma una certezza del calcio internazionale. Canada battuto 3-0 e raggiunti i quarti di finale del Mondiale 2026 negli USA. Doppietta di Ounahi e gol di Rahimi, ma soprattutto due assist dell'ex Milan Brahim Diaz. Oggi al Real Madrid, Diaz sta disputando una Coppa del Mondo di buon livello: lo score per ora dice 3 assist in 5 partite giocate.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Maldini DT dell'Italia scelta giusta? Galliani marzulliano: "Si faccia una domanda e si dia una risposta"
Mondiali, le formazioni ufficiali di Paraguay-Francia. Maignan e Rabiot titolari, Theo ha perso il posto
NewsGalliani: "È da tanti anni che ci manca un centravanti importante, Ramos sembrerebbe avere le caratteristiche giuste"
Le più lette
1 Milan, c'è l'ok di Cardinale che vuole evitare nuovi casi Liberali: rinnovo con adeguamento per Camarda
2 Milan-Gila, Di Marzio: "I rossoneri hanno trovato l'accordo con l'agente del giocatore anche grazie ai vantaggi del decreto crescita"
Primo Piano
Primo PianoFOCUS MN - Sergio Navarro è il nuovo allenatore di Milan Futuro: ecco perché la sua scelta è rivoluzionaria
Franco OrdineCardinale attento ai coccodrilli Chi ha sbagliato con Liberali? Il mercato porta la firma di Max
Carlo PellegattiBasta con il gioco dell’Oca. Colmata una lacuna. Difesa: un misterioso primo della lista. Liberali, il Milan non si arrende. Kostic
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com