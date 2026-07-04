Futuro Fofana, il centrocampista francese in uscita: il ruolo di Amorim per la scelta finale

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Le ultime notizie che riguardano la situazione di Youssouf Fofana al Milan. Il francese sarebbe in uscita in questa sessione estiva di mercato

Il futuro di Youssouf Fofana sembrerebbe sempre più lontano dall'Italia e dal Milan. Sì perchè quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso.

Ora la situazione è totalmente rivoluzionata: siamo in estate ed il calciatore è in uscita, anche se stado alle ultime notizie tutto passerà, come sempre dalle scelte e idee di mister Amorim. I primi giorni della preparazione estiva a Milanello potrebbero già confermare (o no) la scelta di salutare Fofana già questa estate. Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist.