Mondiali, le formazioni ufficiali di Paraguay-Francia. Maignan e Rabiot titolari, Theo ha perso il posto
Queste le formazioni ufficiali di Paraguay-Francia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali. Deschamps schiera dall'inizio i milanisti Maignan e Rabiot. Theo ancora in panchina: l'ex rossonero ha ormai perso il posto a favore di Digne. Fischio d'inizio alle ore 23.
PARAGUAY-FRANCIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
PARAGUAY (5-4-1): Gill; Velazquez, Alderete, Caceres, Alonso, G. Gomez; D. Gomez, Almiron, Cubas, Galarza; Enciso. A disp.: Fernandez, Olveira, Balbuena, Canale, Maidana, Sosa, Mauricio, Bobadilla, Ojeda, Caballero, Sanabria, Gamarra, Arce, Avalos, Pitta. Ct. Alfaro
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe. A disp.: Samba, Risser, Gusto, Konate, T. Hernandez, L. Hernandez, Lacroix, Tchouameni, Kanté, Zaire-Emery, Cherki, Akliouche, Thuram, Doué, Mateta. Ct. Deschamps
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