News Galliani: "È da tanti anni che ci manca un centravanti importante, Ramos sembrerebbe avere le caratteristiche giuste"

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Adriano Galliani, storico Amministratore Delegato e grande tifoso del Milan, parla di Gonçalo Ramos e del mercato dei rossoneri finora

Adriano Galliani, presente all'evento benefico "United for Meyer" organizzato da Alessandro Moggi a Forte dei Marmi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti e tra le altre cose ha parlato anche di Gonçalo Ramos, nuovo acquisto del Milan. Le sue parole.

LE PAROLE DI ADRIANO GALLIANI SU GONCALO RAMOS

Cosa ne pensa del mercato del Milan, lei che è un grande tifoso del Milan?

“Trentuno anni di rossonero, non è che posso morire con altri colori. Assolutamente sono un ultra tifoso del Milan. Ramos l’ho visto l’altra sera, mi sembra rapido… È da tanti anni che ci manca un centravanti importante, questo sembrerebbe avere le caratteristiche giuste. Speriamo bene. Però avendo fatto 50 anni di calcio - ho cominciato col Monza nel ’75 e ho finito col Monza nel 2025, e in mezzo ci sono 31 anni di Milan - non esulto mai durante l’estate. Bisogna esultare nella primavera successiva, quando si assegnano gli scudetti, le coppe eccetera. Degli anni pensavo di aver fatto grandi mercati e sono andati male, degli anni in cui pensavo di aver fatto poco invece abbiamo avuto successo. È dopo se si capisce se è stato un gran mercato o meno”.