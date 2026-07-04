FOTO - Massimo Calvelli con Galliani e Tare all'evento benefico a Forte dei Marmi

FOTO - Massimo Calvelli con Galliani e Tare all'evento benefico a Forte dei Marmi
Oggi alle 21:47News
di Manuel Del Vecchio
Il nuovo CEO del Milan Massimo Calvelli immortalato con Adriano Galliani e Igli Tare all'evento benefico "United for Meyer"

All'evento benefico "United for Meyer", organizzato da Alessandro Moggi a Forte dei Marmi, è presente anche il nuovo Amministratore Delegato del Milan Massimo Calvelli, che nei giorni scorsi ha preso ufficialmente il posto di Giorgio Furlani. Il nuovo CEO rossonero, nelle foto scattate dall'inviato di TMW, è con Adriano Galliani e Igli Tare.