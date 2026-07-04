Calvelli, prima uscita da AD del Milan ad un evento benefico

Calvelli, prima uscita da AD del Milan ad un evento benefico
Oggi alle 21:00News
di Manuel Del Vecchio
Il nuovo AD rossonero Massimo Calvelli alla prima uscita pubblica da dirigente del Milan ad un evento benefico organizzato da Alessandro Moggi

Nei giorni scorsi è arrivato il comunicato ufficiale: Massimo Calvelli è diventato il nuovo Amministratore Delegato del Milan. Il dirigente RedBird, che arriva dal mondo dell'ATP, sostituisce Giorgio Furlani dopo che Cardinale a fine maggio ha fatto un repulisti importante in tutti i ruoli apicali del club rossonero.

Calvelli, riporta Sky Sport, questa sera è alla prima uscita ufficiale da CEO del Milan presenziando ad un evento benefico organizzato da Alessandro Moggi.