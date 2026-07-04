Comotto tifoso di Modric: "Ho sempre ammirato Luka, seguivo il Real per lui e Cristiano Ronaldo"

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E' un Milan che ha deciso di puntare forte sui propri talenti. Nonostante la parentesi Liberali, i rossoneri intendono valorizzare seriamente i propri gioielli italiani. Francesco Camarda e Christian Comotto ne sono il perfetto esempio, e saranno quindi valutati durante la preparazione estiva da mister Amorim. E' proprio sul giovane centrocampista, figlio d'arte rossonero che si basa il focus di quest'oggi. In esclusiva a Cronache di Spogliatoio, Comotto ha parlato così di moltissimi temi: vita quotidiana, amicizie e valori dello sport. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

Amicizie extra calcio: il legame con Sandro Tonali

"Sandro è venuto anche al mio 18esimo, è quasi come se fosse un fratello per me, spesso guarda le mie partite e mi dà i consigli. Ho trovato come spalla uno dei migliori centrocampisti in Europa, quindi è un punto di riferimento e una grandissima persona. Ci pensi come sarebbe se un giorno ci trovassimo a giocare insieme? Che sia in una squadra, oppure in Nazionale, sarebbe qualcosa di incredibile, è uno dei miei idoli insieme a Modrić, che per me è un punto di riferimento da sempre e che mi portava a seguire tantissimo il Real Madrid, ovviamente anche per Ronaldo".