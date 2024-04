I numeri aggiornati del mercato del Milan: 42 gol e 19 assist

Il Milan batte in scioltezza il Lecce. Tre gol, segnati dal 9, il 10 e l'11, e pratica archiviata senza troppe difficoltà. Tra i migliori in campo e protagonisti della sfida due nuovi acquisti come Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. I due hanno confezionato il primo gol rossonero: grande giocata del nigeriano sulla destra, appoggio per l'americano al limite dell'area che poi fa partire un gran sinistro che trova il palo lontano. Risultato: un altro gol per Pulisic e un altro assist per Chukwueze. E così i numeri del mercato definito tante volte come "fallimentare" si aggiornano: sono 42 i gol segnati dai nuovi acquisti e 19 gli assist totali.

Gol e assist stagionali dei nuovi, nel dettaglio:

GOL MERCATO STAGIONALI

TOTALE: 42

Pulisic: 13

Rlc: 10

Jovic: 8

Okafor: 5

Reijnders: 3

Chukwueze: 3

ASSIST MERCATO STAGIONALI

TOTALE: 19

Pulisic 8

Reijnders 4

Okafor 2

Chukwueze 2

Loftus 1

Musah 1

Jovic 1