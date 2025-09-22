Ibrahimovic mostra la sua sala trofei sui social: "LegaZy"

Sui propri canali social il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic ha deciso di rispolverare la sua ricca sala trofei mostrandola in un video pubblicato pochi minuti fa. Nel corso di questo si possono intravedere non solo i riconoscimenti personali ma anche quelli conquistati con le squadre di club nel corso della sua incredibile carriera.

Per la descrizione del suo video Ibrahimovic ha deciso di utilizzare una descrizione tanto semplice quanto diretta e significa, ovvero "LegaZy", sostituendo la "c" con la sua iconica "z", che ovviamente sta per Zlatan.