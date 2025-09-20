Il Bologna la ribalta con un rigore al 99°: 2-1 sul Genoa
Il sabato della quarta giornata di Serie A Enilive si apre con un finale dalle grandissime emozioni nella partita tra Bologna e Genoa: la squadra di mister Vincenzo Italiano, reduce dalla sconfitta contro il Milan, vince 2-1 con una rimonta nei minuti finali. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, è stato il Grifone a portarsi avanti al 63° con un bel gol di Ellertsson. Il Bologna inizia a giocare e la ribalta nella maniera più clamorosa: prima il pareggio al minuto 73° con un gol da centravanti vero di Castro e poi il rigore di Orsolini al 99° assegnato dopo un lunghissimo controllo al Var dell'arbitro Collu. Ancora a secco di vittorie la squadra di Vieira, mentre per i felsinei si tratta della seconda vittoria in campionato.
Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari 1-2
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa 2-1
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
