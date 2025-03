Il Brasile sogna nuovamente Ancelotti per la panchina verdeoro

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, la Federazione Brasiliana sogna Carlo Ancelotti come nuovo CT della nazionale verdeoro. I vertici della federcalcio stanno valutando un cambio in panchina, con la posizione di Dorival Junior che è sotto osservazione dopo la pesante sconfitta per 4-1 sofferta contro l'Argentina.

Non c'è ancora una trattativa in corso perché tutto dipenderà dal Real Madrid e se il club blanco sceglierà o meno di lasciar andare l'allenatore italiano. Dal canto suo Ancelotti in questo momento è concentrato solo suo club, che in questo finale di stagione concorre per Liga, Champions League e Mondiale per club. Eventuali opzioni o cambiamenti verranno presi in considerazione solo dopo giugno.