Il Brasile torna alla carica su Ancelotti: la risposta del tecnico del Real Madrid

Il preferito torna sul banco. A poche ore di distanza dalla disfatta del Brasile del ct Dorival Junior nel Clasico con l'Argentina (ko 4-1), dalla Federcalcio verdeoro trapelano curiose indiscrezioni circa la panchina della Seleçao: stando a quanto rivelato da Globo Esporte, sono ripresi i contatti con Carlo Ancelotti per farlo diventare nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana in tempo per la Coppa del Mondo 2026.

La risposta di Ancelotti

Il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, sta valutando come gestire l'uscita di Dorival Junior. Il malcontento dei dirigenti per il lavoro dell'attuale commissario tecnico del Brasile esisteva già prima delle partite contro Colombia e Argentina, considerate decisive. La disponibilità nei primi contatti con Ancelotti, a sua volta, è stata accompagnata da un messaggio del tecnico italiano: ogni avanzamento di trattativa dipende dal Mondiale per Club con il Real Madrid.

Rischio

Prima però il Brasile ha impegni contro Ecuador e Paraguay per le qualificazioni ai Mondiali e tirare la corda con Dorival fino ad allora o scommettere ancora su un tecnico ad interim mentre si negozia con Ancelotti è una delle incognite del presidente della Federazione brasiliana in questo momento. Intanto, come riferito dal medium verdeoro, le conversazioni saranno mantenute riservate e negate pubblicamente. Ma il ritorno di fiamma è molto più deciso rispetto a due anni fa e Ancelotti a Madrid sembra a fine ciclo, nonostante abbia ancora un anno di contratto.