Il Cagliari inguaia il Parma: Nicola vince 2-1 la sfida salvezza. A segno Coman

Dopo aver espugnato il Tardini all’andata, il Cagliari batte nuovamente il Parma nello scontro diretto per la salvezza dell’Unipol Domus. I sardi si impongono tra le mura amiche col risultato di 2-1: subito in gol Florinel Coman, a segno due minuti dopo il suo esordio in Serie A. Con questo risultato, la formazione di Davide Nicola sale a quota 24 punti in classifica, inguaiando quella allenata da Fabio Pecchia, che resta terzultima e non ha ancora vinto alcuna partita nel 2025.

Djuric ko, 0-0 all’intervallo.

Bernabé si rende subito pericoloso da punizione: palla di poco a lato. Suzuki protagonista nelle prime due occasioni del Cagliari: prima è bravo su Felici da distanza ravvicinata, poi esce malissimo sul corner e lascia a Mina la possibilità di colpire a botta sicura. Palo. Alla mezz’ora Djuric va ko: dentro Bonny, che segna subito ma si vede annullata la rete del vantaggio per un fuorigioco di Camara nel corso della ripartenza che aveva mandato il francese in gol. Suzuku di nuovo protagonista per un controllo di palla con le mani fuori area, apparentemente palese ma non intercettato dalla squadra arbitrale. Reti bianche al rientro delle squadre negli spogliatoi.

Tutto nel secondo tempo.

La ripresa inizia con una novità: Pecchia inserisce anche Man, al posto di Cancellieri. Bonny si rende nuovamente pericoloso, questa volta è il palo a dirgli di no dopo una bella azione personale. Nel momento migliore del Parma, segna il Cagliari: Augello crossa, Adopo devia e il difensore crociato Vogliacco “corregge” in rete nella porta sbagliata, 1-0 per i padroni di casa. A raddoppiare ci pensa, a due minuti dal suo ingresso, il nuovo acquisto rossoblù Florinel Coman: una saetta di destro che non lascia possibilità di replica a Suzuki. Nel finale, il primo gol in Serie A del difensore Leoni dà speranze al Parma, che accorcia le distanze portandosi sul 2-1: il risultato non cambierà più sino al triplice fischio.