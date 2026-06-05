Il cordoglio del Milan per la scomparsa del dottor Massimo Manara

Il cordoglio del Milan per la scomparsa del dottor Massimo ManaraMilanNews.it
Oggi alle 20:29News
di Manuel Del Vecchio
Il Milan pubblica un cordoglio sui propri social per ricordare il dottor Massimo Manara, medico social del club dal 2008 al 2010 scomparso oggi

 Il dottor Massimo Manara, oggi responsabile sanitario della Sampdoria con un passato in rossonero, è venuto a mancare oggi all’età di 63 anni. Di seguito il cordoglio del Milan per l'ex medico sociale del Club.

"Passione e competenza, sensibilità e professionalità. Con questi valori il dottor Massimo Manara è stato punto di riferimento dell'area sanitaria rossonera, ricoprendo la carica di medico sociale dal 2008 al 2010. Il Milan si stringe con affetto alla famiglia e partecipa commosso al cordoglio per la sua scomparsa".