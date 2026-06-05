Il cordoglio del Milan per la scomparsa del dottor Massimo Manara
Il dottor Massimo Manara, oggi responsabile sanitario della Sampdoria con un passato in rossonero, è venuto a mancare oggi all’età di 63 anni. Di seguito il cordoglio del Milan per l'ex medico sociale del Club.
"Passione e competenza, sensibilità e professionalità. Con questi valori il dottor Massimo Manara è stato punto di riferimento dell'area sanitaria rossonera, ricoprendo la carica di medico sociale dal 2008 al 2010. Il Milan si stringe con affetto alla famiglia e partecipa commosso al cordoglio per la sua scomparsa".
Passione e competenza, sensibilità e professionalità. Con questi valori il dottor Massimo Manara è stato punto di riferimento dell'area sanitaria rossonera, ricoprendo la carica di medico sociale dal 2008 al 2010. Il Milan si stringe con affetto alla famiglia e partecipa commosso… pic.twitter.com/PofNyew7kE— AC Milan (@acmilan) June 5, 2026
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