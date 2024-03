Il Foglio - La mossa della Procura di Milano ha già l'aria di un pallone sgonfiato

Ieri, grazie alla partita che il Milan doveva giocare contro lo Slavia, c'è stata un po' una tregua sull'inchiesta che sta coinvolgendo Furlani e Gazidis e, più in grande, il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird del Milan, avvenuto nel 2022. Oggi Il Foglio, con un pezzo a firma Maurizio Crippa, esprime tutte le sue perplessità di un'inchiesta che ha come "bersaglio grosso dimostrare che il Milan non è di proprietà di RedBird ma ancora del fondo Elliott" e che dal quotidiano viene presentato come un'indagine che "rischia di essere un pallone sgonfio dal calcio di inizio". Secondo Crippa, i dubbi sull'inchiesta sono sorti subito e li ha portati alla luce l'avvocato Felice Raimondo.

Il primo punto interrogativo riguarda al concetto di autorità pubblica di vigilanza, ma "la Figc, con sentenza del Consiglio di stato, non è un organismo di diritto pubblico". Poi c'è il chiarimento sull'oramai celebre vendor loan: "è pratica normale,ed è normale che chi presta possa ottenere una rappresentanza nel cda. Ovengono provati passaggi di denaro o altro che dimostrino una differente catena di comando, ma al momento nessuna irregolarità è dimostrata, o l’accusa non regge".