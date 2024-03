Il Giudice Sportivo squalifica Theo per "comportamento non regolamentare in campo"

Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni dopo la 29^ giornata di Serie A: tra i giocatori squalificati c'è anche Theo Hernandez che contro il Verona ha collezionato la sua decima ammonizione in questo campionato e quindi è stato fermato per un turno (salterà la prossima gara del Milan contro la Fiorentina); Theo è stato squalificato per "comportamento non regolamentare in campo; già diffidato".

Questi gli altri giocatori fermati tutti per una giornata: Vlahovic (Juventus), Bondo (Monza), Erlic (Sassuolo), Maleh (Empoli), Lorenzo Pellegrini (Roma) e Luca Pellegrini (Lazio).

Tra gli allenatori, un turno di squalifica per Marco Baroni, tecnico del Verona, che domenica contro il Milan ha collezionato la sua quinta ammonizione in questa Serie A in occasione del giallo dato a Theo Hernandez dopo il gol.