Il Milan rimane in campo nell'intervallo: troppo caldo in spogliatoio

Il Milan sta vincendo 2-0 contro il Bologna ma all'intervallo i rossoneri non sono rientrati negli spogliatoi: infatti, come appreso da MilanNews.it, lo spogliatoio del Dall'Ara non ha l'aria condizionata ed è troppo caldo. Per questo la squadra di Pioli è rimasta sul campo.