Il Napoli soffre, ma è l'unica squadra a punteggio pieno nella prima fuga del campionato in vetta alla classifica
(ANSA) - ROMA, 22 SET - Il Napoli soffre ma batte il Pisa (3-2) e si lancia a punteggio pieno nella prima fuga del campionato in vetta alla classifica. La partita non è per niente agevole per la squadra di Conte perché i toscani si difendono con ordine e con determinazione e superare lo schieramento che Gilardino dispone a difesa della sua area di rigore non è compito agevole. Il Napoli la sblocca solo a pochi minuti dal break con Gilmour. Nella ripresa, il Pisa non demorde e trova il pari con Nzola su rigore.
Il Napoli torna a spingere e fa 2-1 con Spinazzola da fuori. Conte inserisce Lucca e l'attaccante segna il 3-1, ma Lorran accorcia ancora sul 3-2. Per i campioni d'Italia quarto successo di fila in campionato e +2 sulla Juventus. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan