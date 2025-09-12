In che ruolo preferisci giocare? Rabiot: "Posso fare tutti i ruoli in mezzo. Sono disposto a giocare ovunque"

Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

Cosa pensi di San Siro?

"E' uno stadio che mi piace, mi porta bene, spero di fare gol e grandi cose con la maglia del Milan. E' un bellissimo stadio con tifosi straordinari. So che al momento i tifosi sono un po' arrabbiati, ma abbiamo bisogno di loro e del loro sostegno in ogni partita. I nostri tifosi sono una parte importante della squadra".

In che ruolo preferisci giocare?

"Posso fare tutti i ruoli in mezzo. Con De Zerbi ho giocato anche più alto. Posso fare tutto, poi dipende come decide di giocare il mister. Nel 5-3-2 il mio ruolo preferito è mezzala sinistra, posso giocare anche in un centrocampo a due o alle spalle della punta. Non ho parlato ancora bene con il mister, ma sono disposto a giocare ovunque".