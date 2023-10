Inghilterra, Tomori convocato per le sfide contro Australia e Italia

In vista della prossime sfide del mese di ottobre, Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha reso nota la lista dei convocati, della quale fa parte anche il difensore rossonero Fikayo Tomori. Gli inglesi affronteranno il 13 ottobre l'Australia in amichevole, mentre il 17 l'avversario sarà l'Italia in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. Entrambe le partite si giocheranno a Wembley.