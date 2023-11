Inizia la vigilia di Milan-Borussia Dortmund: tutto quello che c'è da sapere

Alle 14:00 ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli assieme ad un calciatore: anche le loro dichiarazioni saranno leggibili in diretta su MilanNews.it con il consueto live testuale.

DOVE VEDERE MILAN-BORUSSIA DORTMUND

Milan-Borussia Dortmund, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Calcio e Sky Sport e in live web testuale su MilanNews.it.