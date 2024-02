Inter, Frattesi: "È bello 'darsele' con Theo Hernandez..."

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha rivelato anche quale è il giocatore con cui gli piace fare più scintille in campo. Ecco le sue parole: "Mi piacciono le battaglie fisiche con Theo Hernandez: è veloce, tosto, molto forte. È bello 'darsele' con uno così e per fortuna le ultime volte ha sempre vinto la mia squadra...".

INTER AD UN PASSO DA TAREMI

A margine di un incontro pubblico, l'attuale presidente del Porto Pinto da Costa ha commentato la situazione legata al futuro di Mehdi Taremi, che dopo essere stato accostato al Milan l'estate scorsa lascerà i Dragoes al termine di questa stagione per firmare a parametro zero con i cugini dell'Inter. Queste le dichiarazione del numero uno dei lusitani.

Le parole del presidente del Porto: "È una calciatore importante per noi, come lo sono tutti, ma alla fine conta chi gioca. Vale per Taremi o per altri. Come accade in qualsiasi grande club, succede anche al Paris Saint-Germain, i giocatori a fine contratto sono liberi di scegliere quale sarà il loro futuro. Non possiamo fare nulla per questo, se non augurare a loro di essere felici".