Italia Femminile, Bertolini: "Sognavo la qualificazione al Mondiale dal 2018"

Milena Bertolini, CT dell'Italia Femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni alla FIGC la vittoria delle azzurre sulla Romania e la qualificazione al prossimo Mondiale: "La sognavo dal 2018 da quando avevamo ottenuto la scorsa qualificazione. Sono molto felice per me come allenatrice perché è una grande soddisfazione qualificarsi per due volte al Mondiale, per le giocatrici e le ragazze che sono riuscite a farlo per la seconda volta e poi per tutto il movimento perché questa qualificazione è importantissima per tutto il movimento. Non c’è più nulla di scontato nel calcio femminile, il livello si sta alzando ovunque e l’avevo detto anche prima della sfida contro la Romania. Da qui in avanti riuscire a qualificarsi ancora per un Mondiale non sarà affatto scontato”.