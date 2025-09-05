Italia U21, Bartesaghi nemmeno in panchina contro il Montenegro
Inizia oggi il nuovo corso dell'Italia U21, targata CT Silvio Baldini che questo pomeriggio alle ore 18.15 scenderà in campo al "Picco" di La Spezia per la gara di qualificazione ai prossimi Europei contro i pari età del Montenegro. L'unico convocato rossonero è Davide Bartesaghi che, però, non è inserito nè nell'undici titolare, nè tra le riserve a disposizione dell'allenatore. Assente anche Francesco Camarda che non ha potuto rispondere alla convocazione dopo la botta alla testa subita contro il Milan nell'ultima gara di campionato.
Queste le formazioni:
ITALIA U21 (4-3-3):
Mascardi
Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi
Pisilli, Lipani, Ndour
Fini, Raimondo, Koleosho
A disp.: Motta, Mane, Cherubini, Pafundi, Berti, Moruzzi, Ekhator, Venturino, Dagasso. All. Baldini.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan