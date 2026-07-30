Jashari compie 24 anni: tanti auguri di buon compleanno!

Jashari compie 24 anni: tanti auguri di buon compleanno!MilanNews.it
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Oggi alle 14:20News
di Manuel Del Vecchio

Ardon Jashari oggi compie 24 anni! Il centrocampista svizzero, arrivato l'anno scorso dal Brugge per 34 milioni di euro più bonus, non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo talento con addosso la maglia rossonera: la scorsa stagione è stata più complicata del previsto, a partire dal brutto infortunio sofferto a fine agosto. Jashari si aggregherà alla squadra il 2 agosto, insieme a Modric, Saelemaekers e De Winter.

Tutti si augurano che possa essere l'anno del suo riscatto. Il Milan intanto gli augura buon compleanno con un post su Instagram.